Умер вратарь сборной Бразилии, участник чемпионата мира

8 апреля на 88-м году жизни умер знаменитый бразильский вратарь Манга, сообщают бразильские СМИ.

В некрологах голкипера называют идолом "Ботафого". Ворота этого клуба он защищал 9 лет. Манга в составе "Ботафого" - четырехкратный чемпион штата Рио-де-Жанейро.

Ткже он выступал за команды "Спорт Ресифи" (трехкратный чемпион штата Пернамбуку), "Насьональ" (Монтевидео) (четырехкратный чемпион Уругвая, обладатель Кубка Либертадорес 1971 года, обладатель Межконтинентального кубка 1971 года), "Интернасьональ) (двукратный чемпион Бразилии), "Операрио" (Кампу-Гранди), "Коритиба", "Гремио" (Порту-Алегри), "Барселона" (Гуаякиль) (чемпион Эквадора 1981 года).

Манга в составе сборной Бразилии участник чемпионата мира 1966 года.