Олимпиада. Синхронное плавание. Израильтянки на девятом месте
время публикации: 10 августа 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 00:11
Лучший результат в технической программе дуэтов (синхронное плавание) Парижской олимпиады у китаянок Ван Люи и Ван Цяньи - 276.7867 балла.
На втором месте австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри. На третьем - голландский дуэт.
Украинки Мари и Владислава Алексеевы на пятом месте.
Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Наси на девятом месте.
Произвольная программа дуэтов 10 августа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024