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Олимпиада. Синхронное плавание. Израильтянки на девятом месте

время публикации: 10 августа 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 00:11
Олимпиада. Синхронное плавание. Израильтянки на девятом месте
AP Photo/Lee Jin-man

Лучший результат в технической программе дуэтов (синхронное плавание) Парижской олимпиады у китаянок Ван Люи и Ван Цяньи - 276.7867 балла.

На втором месте австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри. На третьем - голландский дуэт.

Украинки Мари и Владислава Алексеевы на пятом месте.

Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Наси на девятом месте.

Произвольная программа дуэтов 10 августа.

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