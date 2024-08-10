Олимпиада. Синхронное плавание. Израильтянки на девятом месте

Лучший результат в технической программе дуэтов (синхронное плавание) Парижской олимпиады у китаянок Ван Люи и Ван Цяньи - 276.7867 балла.

На втором месте австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри. На третьем - голландский дуэт.

Украинки Мари и Владислава Алексеевы на пятом месте.

Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Наси на девятом месте.

Произвольная программа дуэтов 10 августа.