x
07 июля 2024
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2024
|
07 июля 2024
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Синхронное плавание. Суперфинал Кубка мира. Израильтянки завоевали две медали

время публикации: 07 июля 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 10:08
Синхронное плавание. Суперфинал Кубка мира. Израильтянки завоевали две медали
AP Photo/Darko Bandic

В Будапеште проходит суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали.

Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли третье место в технической программе дуэтов.

Победили украинки Марина и Владислава Алексеевы. На втором месте китаянки Янан и Янчжун Лин.

В произвольной программе Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли второе место.

Победили канадки Одри Ламот и Жаклин Симоно. На третьем месте китаянки Янан и Янчжун Лин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июня 2024

Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024

Синхронное плавание. Израильтянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2024

Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024

Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде