Синхронное плавание. Суперфинал Кубка мира. Израильтянки завоевали две медали

В Будапеште проходит суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали.

Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли третье место в технической программе дуэтов.

Победили украинки Марина и Владислава Алексеевы. На втором месте китаянки Янан и Янчжун Лин.

В произвольной программе Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли второе место.

Победили канадки Одри Ламот и Жаклин Симоно. На третьем месте китаянки Янан и Янчжун Лин.