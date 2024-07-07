Синхронное плавание. Суперфинал Кубка мира. Израильтянки завоевали две медали
время публикации: 07 июля 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 10:08
В Будапеште проходит суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали.
Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли третье место в технической программе дуэтов.
Победили украинки Марина и Владислава Алексеевы. На втором месте китаянки Янан и Янчжун Лин.
В произвольной программе Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли второе место.
Победили канадки Одри Ламот и Жаклин Симоно. На третьем месте китаянки Янан и Янчжун Лин.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2024