Олимпиада. Синхронное плавание. Победили китаянки. Израильтянки на 11-м месте

Чемпионками Парижской олимпиады в соревнованиях дуэтов (синхронное плавание) стали китаянки Ван Люи и Ван Цяньи.

Серебряные медали завоевали британки Кэйт Шортман и Изабель Торп. Они были лучшими в произвольной программе, но накануне в технической программе заняли четвертое место.

Бронзовые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брувер.

Украинки Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место.

Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли 11-е место.