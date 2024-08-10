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Олимпиада. Синхронное плавание. Победили китаянки. Израильтянки на 11-м месте

время публикации: 10 августа 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 22:32
Олимпиада. Синхронное плавание. Победили китаянки. Израильтянки на 11-м месте
AP Photo/Lee Jin-man

Чемпионками Парижской олимпиады в соревнованиях дуэтов (синхронное плавание) стали китаянки Ван Люи и Ван Цяньи.

Серебряные медали завоевали британки Кэйт Шортман и Изабель Торп. Они были лучшими в произвольной программе, но накануне в технической программе заняли четвертое место.

Бронзовые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брувер.

Украинки Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место.

Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли 11-е место.

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