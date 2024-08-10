Олимпиада. Синхронное плавание. Победили китаянки. Израильтянки на 11-м месте
время публикации: 10 августа 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 22:32
Чемпионками Парижской олимпиады в соревнованиях дуэтов (синхронное плавание) стали китаянки Ван Люи и Ван Цяньи.
Серебряные медали завоевали британки Кэйт Шортман и Изабель Торп. Они были лучшими в произвольной программе, но накануне в технической программе заняли четвертое место.
Бронзовые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брувер.
Украинки Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место.
Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Насси заняли 11-е место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июля 2024