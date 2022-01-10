Марокканцы победили сборную Ганы. Результаты матчей

В первом тайме опаснее действовала сборная Ганы. Во втором активизировались марокканцы, создавшие несколько голевых моментов и забившие победный мяч на 83-й минуте. Отличился Суфьян Буфаль (Анже).

В матчах первого тура Кубка Африканских наций, который проходит в Камеруне, марокканцы победили сборную Ганы 1:0, гвинейцы с таким же счетом - команду Малави.

"Если у нас получилось, то это может каждая"

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