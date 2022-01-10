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NEWSru.co.il :: Спорт10 января 2022 г., 21:06

Марокканцы победили сборную Ганы. Результаты матчей

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Марокко - Гана 1:0

В матчах первого тура Кубка Африканских наций, который проходит в Камеруне, марокканцы победили сборную Ганы 1:0, гвинейцы с таким же счетом - команду Малави.

Гвинея - Малави 1:0

На 35-й минуте Хосе Канте (Кайрат) сделал передачу на линию вратарской. Иссиага Силла (Тулуза) забил победный гол.

Марокко - Гана 1:0


В первом тайме опаснее действовала сборная Ганы. Во втором активизировались марокканцы, создавшие несколько голевых моментов и забившие победный мяч на 83-й минуте. Отличился Суфьян Буфаль (Анже).

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