Марокканцы победили сборную Ганы. Результаты матчей
В матчах первого тура Кубка Африканских наций, который проходит в Камеруне, марокканцы победили сборную Ганы 1:0, гвинейцы с таким же счетом - команду Малави.
Гвинея - Малави 1:0
На 35-й минуте Хосе Канте (Кайрат) сделал передачу на линию вратарской. Иссиага Силла (Тулуза) забил победный гол.
Марокко - Гана 1:0
В первом тайме опаснее действовала сборная Ганы. Во втором активизировались марокканцы, создавшие несколько голевых моментов и забившие победный мяч на 83-й минуте. Отличился Суфьян Буфаль (Анже).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 января 2022
Кубок африканских наций. Мане реализовал пенальти на последних секундах матча
Кубок африканских наций. Мане реализовал пенальти на последних секундах матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 января 2022
Кубок африканских наций. Эфиопы проиграли сборной Кабо-Верде
Кубок африканских наций. Эфиопы проиграли сборной Кабо-Верде
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Стартовал Кубок африканских наций. Камерунцы победили сборную Буркина-Фасо
Стартовал Кубок африканских наций. Камерунцы победили сборную Буркина-Фасо
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Златан Ибрагимович повторил достижение Криштиану Роналду. Дор Перец остался в запасе
Златан Ибрагимович повторил достижение Криштиану Роналду. Дор Перец остался в запасе