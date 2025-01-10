Дзюдо. Раз Гершко получила травму и не смогла продолжить участие в финале чемпионата Израиля

В Раанане завершился чемпионат Израиля по дзюдо, первый турнир нового сезона, проводимый по новым правилам.

В финал в весовой категории свыше 78 кг вышли одна из самых титулованных дзюдоисток Израиля Раз Гершко и победительница молодежного чемпионата Европы Юли Мишинер.

Они встречались в финале чемпионата Израиля во второй раз.

Раз Гершко повредила запястье и тренер снял ее с поединка.Чемпионкой стала Юли Мишинер.

Раз Гершко - чемпионка Европы, бронзовый призер Токийской олимпиады, серебряный призер Парижской олимпиады, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.