Дзюдо. Раз Гершко получила травму и не смогла продолжить участие в финале чемпионата Израиля
время публикации: 10 января 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 09:13
В Раанане завершился чемпионат Израиля по дзюдо, первый турнир нового сезона, проводимый по новым правилам.
В финал в весовой категории свыше 78 кг вышли одна из самых титулованных дзюдоисток Израиля Раз Гершко и победительница молодежного чемпионата Европы Юли Мишинер.
Они встречались в финале чемпионата Израиля во второй раз.
Раз Гершко повредила запястье и тренер снял ее с поединка.Чемпионкой стала Юли Мишинер.
Раз Гершко - чемпионка Европы, бронзовый призер Токийской олимпиады, серебряный призер Парижской олимпиады, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.
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