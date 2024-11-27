Элис Шлезингер и Федерация дзюдо Израиля урегулировали конфликт

Завершился конфликт между Элис Шлезингер и Федерацией дзюдо Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Элис Шлезингер пять лет назад подала иск против Федерации дзюдо Израиля и ее председателя Моше Понти, обвинив их в моральном насилии.

Спортсменка требовала возмещения ущерба в размере 4 миллионов шекелей.

Конфликт удалось урегулировать.

В заявлении федерации говорится, что стороны отозвали иски и выражают сожаление из-за взаимного недопонимания.

Из-за конфликта с Федерацией Элис выступала в соревнованиях по дзюдо за сборную Великобритании. В турнирах самбистов она продолжала выступать за сборную Израиля.

Элис Шлезингер выступала за сборную Израиля по дзюдо с 2005 года. Она - участница олимпиад 2008 и 2012 годов. В 2016 году на олимпиаде она представляла сборную Великобритании.

Элис Шлезингер - победительница молодежного чемпионата Европы 2009 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2004 года, бронзовый призер чемпионата мира 2009 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.