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Спорт

Элис Шлезингер и Федерация дзюдо Израиля урегулировали конфликт

Дзюдо
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 ноября 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 11:20
Элис Шлезингер и Федерация дзюдо Израиля урегулировали конфликт
AP Photo/Alik Keplicz

Завершился конфликт между Элис Шлезингер и Федерацией дзюдо Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Элис Шлезингер пять лет назад подала иск против Федерации дзюдо Израиля и ее председателя Моше Понти, обвинив их в моральном насилии.

Спортсменка требовала возмещения ущерба в размере 4 миллионов шекелей.

Конфликт удалось урегулировать.

В заявлении федерации говорится, что стороны отозвали иски и выражают сожаление из-за взаимного недопонимания.

Из-за конфликта с Федерацией Элис выступала в соревнованиях по дзюдо за сборную Великобритании. В турнирах самбистов она продолжала выступать за сборную Израиля.

Элис Шлезингер выступала за сборную Израиля по дзюдо с 2005 года. Она - участница олимпиад 2008 и 2012 годов. В 2016 году на олимпиаде она представляла сборную Великобритании.

Элис Шлезингер - победительница молодежного чемпионата Европы 2009 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2004 года, бронзовый призер чемпионата мира 2009 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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