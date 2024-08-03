Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля проиграла французам
время публикации: 03 августа 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 11:01
В командном турнире по дзюдо Парижской олимпиады в матче второго раунда израильтяне проиграли сборной Франции 0:4.
Тимна Нельсон Леви проиграла Саре Леони Сизик.
Тоар Бутбуль - Жоану-Бенжамену Габе.
Гили Шарир - Мари Еве Гайе.
Саги Муки - Максиму Гаэлю Нгайапу Хамбу.
В Токио сборная Израиля проиграла французам в четвертьфинале 3:4. Тогда французы стали чемпионами, израильтяне - бронзовыми призерами.
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