Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля проиграла французам

В командном турнире по дзюдо Парижской олимпиады в матче второго раунда израильтяне проиграли сборной Франции 0:4.

Тимна Нельсон Леви проиграла Саре Леони Сизик.

Тоар Бутбуль - Жоану-Бенжамену Габе.

Гили Шарир - Мари Еве Гайе.

Саги Муки - Максиму Гаэлю Нгайапу Хамбу.

В Токио сборная Израиля проиграла французам в четвертьфинале 3:4. Тогда французы стали чемпионами, израильтяне - бронзовыми призерами.