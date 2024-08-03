x
03 августа 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 августа 2024
|
03 августа 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля проиграла французам

время публикации: 03 августа 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 11:01
Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля проиграла французам
AP Photo/Eugene Hoshiko

В командном турнире по дзюдо Парижской олимпиады в матче второго раунда израильтяне проиграли сборной Франции 0:4.

Тимна Нельсон Леви проиграла Саре Леони Сизик.

Тоар Бутбуль - Жоану-Бенжамену Габе.

Гили Шарир - Мари Еве Гайе.

Саги Муки - Максиму Гаэлю Нгайапу Хамбу.

В Токио сборная Израиля проиграла французам в четвертьфинале 3:4. Тогда французы стали чемпионами, израильтяне - бронзовыми призерами.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 августа 2024

Олимпиада Дзюдо. Израильтяне победили сборную Монголии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2024

Олимпиада В медальном зачете лидируют китайцы. Израильтяне на 34-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2024

Олимпиада Дзюдо. Чемпионом стал легендарный Тедди Ринер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2024

Олимпиада Дзюдо Раз Гершко завоевала серебряную медаль