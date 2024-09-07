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Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль

время публикации: 07 сентября 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 15:03
Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне проходит юниорский чемпионат Европы по дзюдо. В нем принимают участие 373 борца из 39 стран.

Израильтянин Галь Клода (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ицхак Ашпиц (весовая категория до 60 кг) и Лихи Боарон (весовая каатегория до 63 кг) поединки за третье место проиграли.

Сегодня Юли-Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) проведет схватку за бронзовую медаль.

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