Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
время публикации: 07 сентября 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 15:03
В Таллинне проходит юниорский чемпионат Европы по дзюдо. В нем принимают участие 373 борца из 39 стран.
Израильтянин Галь Клода (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.
Ицхак Ашпиц (весовая категория до 60 кг) и Лихи Боарон (весовая каатегория до 63 кг) поединки за третье место проиграли.
Сегодня Юли-Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) проведет схватку за бронзовую медаль.
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