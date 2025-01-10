"Реал" разгромил "Мальорку". В Саудовской Аравии будет "классико"

В финале Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии, встретятся "Барселона" и мадридский "Реал".

"Королевский клуб" разгромил "Мальорку" 3:0. Два гола были забиты в компенсированное время.

"Реал": Куртуа, Менди, Чуамэни (Рауль Асенсио, 55), Рюдигер, Васкес, Вальверде (Себальос, 74), Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 88), Мбаппе, Родриго.

"Мальорка": Грейф, Маффео, Вальент, Райльо (Копете, 34), Мохика, Родригес (Пратс, 81), Морланес (Саму Коста, 71), Маскарель, Дардер (Асано, 71), Ларин (Наварро, 70), Мурики.

В первом тайме островитяне навязали борьбу фавориту и провели несколько неплохих контратак. Во втором тайме "Реал" дожал соперника.

В первые 4 минуты Грейф дважды выручил "Мальорку". На 12-й минуте Чуамэни пробил из-за пределов штрафной. Вратарь в прыжке отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 16-й минуте опасно пробил Беллингем. Мяч летел в "шестерку". Грейф поймал мяч буквально "на ленточке".

Островитяне ответили двумя опасными контратаками. Ларин дважды пробил неточно. На 47-й минуте Мурики попытался нанести удар "боковыми ножницами". Мяч отлетел к Родригесу. Тот нанес удар из центра штрафной, но в ворота не попал.

"Реал" открыл счет на 63-й минуте. Винисиус Жуниор навесил. Родриго пробил головой. Мяч попал в штангу. Грейф парировал мяч после удара Мбаппе. Беллингем добил мяч в сетку 1:0.

На 77-й минуте Винисиус Жуниор обыграл двух защитников и пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой. В следующие 2 минуты Грейф выручил "Мальорку" после ударов Мбаппе и Беллингема.

На второй минуте компенсированного времени прерывая опасную передачу Мартин Вальент срезал мяч в угол своих ворот 2:0.

Через 3 минуты Лукас Васкес сделал пас во вратарскую. Родриго переправил мяч в сетку 3:0.