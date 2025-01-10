x
10 января 2025
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2025
|
10 января 2025
|
последняя новость: 07:11
10 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Барселона" победила "Монако". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 10 января 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 07:09
"Барселона" победила "Монако". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях обыграла "Монако" 98:84.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Альба (Берлин, Германия) 90:73

Последнюю четверть хозяева выиграли 29:13.

Монако (Франция) - Барселона (Испания) 84:98

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Милан (Италия) 74:107

Панатинаикос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 96:84

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Евролига. "Милан" разгромил "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

В битве лидеров победил "Кливленд". Юбилейная победа Тибодо. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

НБА. Адетокунбо установил клубный рекорд. "Милуоки" победил "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

НБА. Дени Авдия набрал 26 очков. "Портленд" победил "Нью-Орлеан"