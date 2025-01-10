"Барселона" победила "Монако". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 10 января 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 07:09
Состоялись матчи двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях обыграла "Монако" 98:84.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Альба (Берлин, Германия) 90:73
Последнюю четверть хозяева выиграли 29:13.
Монако (Франция) - Барселона (Испания) 84:98
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Милан (Италия) 74:107
Панатинаикос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 96:84
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