Легкая атлетика. Украинка Ярослава Магучих побила 37-летний мировой рекорд
время публикации: 07 июля 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 22:08
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту) победила с мировым рекордом. Ее результат - 2.10 метра.
Украинка побила мировой рекорд, установленный Стефкой Костадиновой в 1987 году.
Ярослава выиграла турнир с результатом 2.03 метра. Затем она установила личный рекорд, со второй попытки взяв высоту 2.07 метра. А затем с первой попытки взяла рекордную высоту.
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