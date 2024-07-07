Кубок Америки. Бразильцы проиграли в серии пенальти

В полуфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, вышли сборные Уругвая и Колумбии. Уругвайцы в серии послематчевых пенальти победили бразильцев 4:2.

Основное время матча завершилось вничью 0:0.

Уругвай: Рочет, Оливера, Араухо (Хименес, 33), Винья (Касерес, 46), Вальверде, де ла Крус (Бентанкур, 67), Угарте, Араухо, Пельистри (Варела, 78), Нандес, Нуньес (де Арраскаэта, 78).

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Арана, Лукас Пакета (Дуглас Луис, 81), Бруно Гимараэс (Эванилсон, 87), Гомес (Перейра, 81), Рафинья (Савио, 82), Родриго (Мартинелли, 87), Эндрик.

В матчах Кубка Америки уругвайцы не побеждали бразильцев (не считая побед в серии послематчевых пенальти) с 1983 года.

Сложилось впечатление, что бразильцы вышли играть вничью, рассчитывая на серию пенальти.

74 минуты уругвайцы были лучше, хотя нанесли всего 1 точный удар (бразильцы - 3). Оставшись в меньшинстве, сборная Уругвая играла на удержание счета.

В первом тайме в перспективных моментах несколько раз промахнулся Дарвин Нуньес.

На 35-й минуте Рафинья вышел один на один и попытался перебросить мяч через вратаря. Рочет выручил.

На 74-й минуте уругвайцы остались в меньшинстве. Найтан Нандес (Кальяри) грубо сыграл. После просмотра видеоповтора он был удален.

В серии послематчевых пенальти у уругвайцев не забил Хосе Хименес (Атлетико, Мадрид) (Алиссон парировал мяч). У бразильцев пенальти не реализовали Эдер Милитао (Реал, Мадрид) (Рочет мяч парировал) и Дуглас Луис (1 июля перешел из "Астон Вилы" в "Ювентус") (мяч попал в штангу).