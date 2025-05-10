Чемпионат мира по хоккею. Шведы и американцы одержали "сухие победы"
время публикации: 10 мая 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 08:59
Состоялись матчи первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир начался вчера в Швеции и Дании.
Дания - США 0:5
По броскам 48:26 в пользу американцев.
Шутаут совершил Джоуи Даккорд (Сиэтл Кракен).
Две шайбы забросил Мэтью Беньерс (Сиэтл Кракен).
Швеция - Словакия 5:0
По броскам 20:15 в пользу шведов.
Шутаут совершил Якоб Маркстрем (Нью-Джерси Дэвилз).
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