Чемпионат мира по хоккею. Шведы и американцы одержали "сухие победы"

Состоялись матчи первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир начался вчера в Швеции и Дании.

Дания - США 0:5

По броскам 48:26 в пользу американцев.

Шутаут совершил Джоуи Даккорд (Сиэтл Кракен).

Две шайбы забросил Мэтью Беньерс (Сиэтл Кракен).

Швеция - Словакия 5:0

По броскам 20:15 в пользу шведов.

Шутаут совершил Якоб Маркстрем (Нью-Джерси Дэвилз).