x
09 мая 2025
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 11:24
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Казахстана. Жертвоприношение не помогло. "Атырау" опять проиграл

Футбол
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:19
Чемпионат Казахстана. Жертвоприношение не помогло. "Атырау" опять проиграл
AP Photo/Martin Mejia

После семи поражений подряд в чемпионате Казахстана клуб "Атырау" принес барана в жертву и получил благословение от аксакала.

Казахстанское издание "Вести" сообщает, что радикальные меры не помогли. Команда потерпела восьмое поражение подряд.

"Атырау" на своем поле проиграл "Ордабасы" 1:2.

Одержав 1 победу в 9 играх, команда занимает 13-е (предпоследнее) место в казахстанской Премьер-лиге.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

"Челси" вышел в финал Лиги конференций. Результаты полуфиналов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

В Лиге Европы будет английский финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025

Умер легендарный защитник "Фейенорда"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025

Манор Соломон может стать самым дорогим израильским футболистом