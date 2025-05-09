Чемпионат Казахстана. Жертвоприношение не помогло. "Атырау" опять проиграл
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:19
После семи поражений подряд в чемпионате Казахстана клуб "Атырау" принес барана в жертву и получил благословение от аксакала.
Казахстанское издание "Вести" сообщает, что радикальные меры не помогли. Команда потерпела восьмое поражение подряд.
"Атырау" на своем поле проиграл "Ордабасы" 1:2.
Одержав 1 победу в 9 играх, команда занимает 13-е (предпоследнее) место в казахстанской Премьер-лиге.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025