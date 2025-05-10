В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" и "Галатасарай"

В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" (действующий победитель турнира) и "Галатасарай".

Финал состоится завтра, 11 мая.

Тенерифе (Испания) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 80:90

Решающей стала третья четверть, которую турки выиграли 24:12.

По 21 очку набрали игроки "Галатасарая" Уилл Каммингс (в прошлом сезоне играл за тель-авивский "Апоэль") и Эбука Изунду (+ 10 подборов).

АЕК (Афины, Греция) - Уникаха (Малага, Испания) 65:71

Последнюю четверть испанцы выиграли 21:10.