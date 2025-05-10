В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" и "Галатасарай"
время публикации: 10 мая 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 12:39
В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" (действующий победитель турнира) и "Галатасарай".
Финал состоится завтра, 11 мая.
Тенерифе (Испания) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 80:90
Решающей стала третья четверть, которую турки выиграли 24:12.
По 21 очку набрали игроки "Галатасарая" Уилл Каммингс (в прошлом сезоне играл за тель-авивский "Апоэль") и Эбука Изунду (+ 10 подборов).
АЕК (Афины, Греция) - Уникаха (Малага, Испания) 65:71
Последнюю четверть испанцы выиграли 21:10.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025