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В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" и "Галатасарай"

Баскетбол
время публикации: 10 мая 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 12:39
В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" и "Галатасарай"
AP Photo/Michael Conroy

В финале Лиги чемпионов ФИБА встретятся "Уникаха" (действующий победитель турнира) и "Галатасарай".

Финал состоится завтра, 11 мая.

Тенерифе (Испания) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 80:90

Решающей стала третья четверть, которую турки выиграли 24:12.

По 21 очку набрали игроки "Галатасарая" Уилл Каммингс (в прошлом сезоне играл за тель-авивский "Апоэль") и Эбука Изунду (+ 10 подборов).

АЕК (Афины, Греция) - Уникаха (Малага, Испания) 65:71

Последнюю четверть испанцы выиграли 21:10.

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