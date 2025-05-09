Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" ведет переговоры с центровым "Анадолу Эфес"

Тель-авивский "Апоэль" близок к достижению соглашения с американским центровым Дэниэлом Отуру, сообщает Sportando.

Речь идет об однолетнем контракте.

Американец с 2023 года выступает за "Андолу Эфес".

Его среднестатистические показатели в матчах Евролиги в этом сезоне 8.8 + 4.2 подбора.

Дэниэл Отуру провел 41 матч в НБА за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Торонто Рэпторз".