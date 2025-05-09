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Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" ведет переговоры с центровым "Анадолу Эфес"

Баскетбол
время публикации: 09 мая 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 12:23
Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" ведет переговоры с центровым "Анадолу Эфес"
AP Photo/Sue Ogrocki

Тель-авивский "Апоэль" близок к достижению соглашения с американским центровым Дэниэлом Отуру, сообщает Sportando.

Речь идет об однолетнем контракте.

Американец с 2023 года выступает за "Андолу Эфес".

Его среднестатистические показатели в матчах Евролиги в этом сезоне 8.8 + 4.2 подбора.

Дэниэл Отуру провел 41 матч в НБА за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Торонто Рэпторз".

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