Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" ведет переговоры с центровым "Анадолу Эфес"
время публикации: 09 мая 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 12:23
Тель-авивский "Апоэль" близок к достижению соглашения с американским центровым Дэниэлом Отуру, сообщает Sportando.
Речь идет об однолетнем контракте.
Американец с 2023 года выступает за "Андолу Эфес".
Его среднестатистические показатели в матчах Евролиги в этом сезоне 8.8 + 4.2 подбора.
Дэниэл Отуру провел 41 матч в НБА за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Торонто Рэпторз".
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