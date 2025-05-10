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Спорт

Рекорд Маршанда. Щутаут Хеллебайка. Результаты матчей Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 10 мая 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 12:10
Рекорд Маршанда. Щутаут Хеллебайка. Результаты матчей Кубка Стэнли
AP Photo/Tyler Tate

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли."Виннипег" разгромил "Даллас" 4:0.

Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 5:4 (овертайм) (счет в серии 1:2)

"Торонто" вел в счете 2:0 и 3:1.

Победный гол на 76-й минуте забил Брэд Маршанд. Это его четвертый гол в овертайма матча Кубка Стэнли. Маршанд стал самым возрастным игроком "Пантерз", забившим гол в овертайме Кубка Стэнли (36 лет 363 дня).

Две шайбы забросил Джон Таварес (Торонто).

Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:0

3 (2 + 1) очка набрал Николай Элерс. Он забил в матче Кубка Стэнли впервые с 2021 года.

Две результативные передачи сделал Дидан Демело.

Голкиперы совершили по 21 сэйву. Шутаут совершил Коннор Хеллебайк. Это его четвертый шутаут в Кубке Стэнли, и певый в плэй-офф в этом сезоне.

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