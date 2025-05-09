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Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" вышел в полуфинал

Баскетбол
время публикации: 09 мая 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 17:48
Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" вышел в полуфинал
AP Photo/Kyle Phillips

Первым полуфиналистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Апоэль".

В третьем матче четвертьфинальной серии "красные" победили "Гильбоа Галиль" 86:72.

Счет в серии стал 3:0.

Команда из Галилеи выиграла первую четверть 23:21, но провалила вторую. После 20 минут впереди "Апоэль" 43:32. После 30 минут 63:56.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Антонио Блэкни (17 + 5 подборов).

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