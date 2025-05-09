Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" вышел в полуфинал

Первым полуфиналистом чемпионата Израиля по баскетболу стал тель-авивский "Апоэль".

В третьем матче четвертьфинальной серии "красные" победили "Гильбоа Галиль" 86:72.

Счет в серии стал 3:0.

Команда из Галилеи выиграла первую четверть 23:21, но провалила вторую. После 20 минут впереди "Апоэль" 43:32. После 30 минут 63:56.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Антонио Блэкни (17 + 5 подборов).