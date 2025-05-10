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Впервые в истории израильтянин завоевал серебряную медаль Кубка мира по триатлону

Триатлон
время публикации: 10 мая 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 10:04
Впервые в истории израильтянин завоевал серебряную медаль Кубка мира по триатлону
AP Photo/David Goldman

В Чэнду, Китай проходит этап Кубка мира по триатлону. Впервые в истории израильтянин завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира.

Вторым финишировал Шахар Сагив. Он отстал от победителя на 1 секунду.

Победителем этапа стал американец Риз Ваннерсон.

На третьем месте австралиец Брэндон Коупленд.

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