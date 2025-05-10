Впервые в истории израильтянин завоевал серебряную медаль Кубка мира по триатлону

В Чэнду, Китай проходит этап Кубка мира по триатлону. Впервые в истории израильтянин завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира.

Вторым финишировал Шахар Сагив. Он отстал от победителя на 1 секунду.

Победителем этапа стал американец Риз Ваннерсон.

На третьем месте австралиец Брэндон Коупленд.