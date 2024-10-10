Лига наций. Победа сборной Молдовы. Поражение команды Латвии

Начался третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА. Латвийцы проиграли команде Северной Македонии 0:3.

Молдова - Андорра 2:0 (Лига D, группа 2)

Счет на 35-й минуте открыл Артур Ионицэ, который 15 лет выступает в чемпионатах Швейцарии и Италии. В этом сезоне за "Лекко".

В компенсированное время Максим Кожокару (Оцелул, Румыния) удвоил преимущество хозяев.

Латвия - Северная Македония 0:2 (Лига С, группа 4)

Голы забили Яни Атанасов (Краковия, Польша), Лирим Камили (Сеннерйюск, Дания) и бывший полузащитник "Наполи" Эльиф Эльмаз (Лейпциг).