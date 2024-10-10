Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Австралийцы победили с новым тренером
время публикации: 10 октября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 14:50
В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Китая 3:1.
Сборная Австралии начала третий отборочный раунд очень неудачно: поражение от команды Бахрейна 0:1 и ничья с индонезийцами 0:0. После этого был уволен Грэм Арнольд, а новым наставником "соккеруз" стал Тони Попович, игравший за сборную Австралии в 1995-2006 годах.
Китайцы открыли счет на 20-й минуте. Отличился Сэ Вэньнэн.
На последних секундах первого тайма Льюис Миллер (Хайберниан, Эдинбург) сравнял счет 1:1.
Во втором тайме отличились Крэйг Гудвин (Аль-Вехда, Саудовская Аравия) и Нишан Велупиллай (Мельбурн Виктори).
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