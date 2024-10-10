Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Австралийцы победили с новым тренером

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Китая 3:1.

Сборная Австралии начала третий отборочный раунд очень неудачно: поражение от команды Бахрейна 0:1 и ничья с индонезийцами 0:0. После этого был уволен Грэм Арнольд, а новым наставником "соккеруз" стал Тони Попович, игравший за сборную Австралии в 1995-2006 годах.

Китайцы открыли счет на 20-й минуте. Отличился Сэ Вэньнэн.

На последних секундах первого тайма Льюис Миллер (Хайберниан, Эдинбург) сравнял счет 1:1.

Во втором тайме отличились Крэйг Гудвин (Аль-Вехда, Саудовская Аравия) и Нишан Велупиллай (Мельбурн Виктори).