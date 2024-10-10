x
10 октября 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 октября 2024
|
10 октября 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Австралийцы победили с новым тренером

время публикации: 10 октября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 14:50
Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Австралийцы победили с новым тренером
AP Photo/James Elsby

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Китая 3:1.

Сборная Австралии начала третий отборочный раунд очень неудачно: поражение от команды Бахрейна 0:1 и ничья с индонезийцами 0:0. После этого был уволен Грэм Арнольд, а новым наставником "соккеруз" стал Тони Попович, игравший за сборную Австралии в 1995-2006 годах.

Китайцы открыли счет на 20-й минуте. Отличился Сэ Вэньнэн.

На последних секундах первого тайма Льюис Миллер (Хайберниан, Эдинбург) сравнял счет 1:1.

Во втором тайме отличились Крэйг Гудвин (Аль-Вехда, Саудовская Аравия) и Нишан Велупиллай (Мельбурн Виктори).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

ФИФА проведет расследование в отношении Израильской футбольной ассоциации
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

Известный футболист приговорен к тюремному заключению за хранение кокаина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

Защитник сборной Греции утонул в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Футбол. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл на шесть недель