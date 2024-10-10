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Спорт

ФИФА проведет расследование в отношении Израильской футбольной ассоциации

время публикации: 10 октября 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 11:09
ФИФА проведет расследование в отношении Израильской футбольной ассоциации
AP Photo/Anja Niedringhaus, File

ФИФА проведет расследование в отношении Израильской футбольной ассоциации на предмет нарушения правил организации, сообщает портал Inside the Games.

Палестинская футбольная ассоциация несколько раз пыталась добиться приостановки членства Израильской футбольной ассоциации в ФИФА в связи с войной, которую Израиль ведет против террористической группировки ХАМАС.

Палестинцы при поддержке Иордании пытались добиться дисквалификации Израиля в мае на Конгрессе ФИФА в Бангкоке.

Голосование не проводилось. Жалоба была передана на рассмотрение Совета ФИФА.

Заседание Совета состоялось на прошлой неделе в Цюрихе. Комитету ФИФА по аудиту, управлению и соблюдению правил поручено провести комплексную проверку.

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