Известный футболист приговорен к тюремному заключению за хранение кокаина

Окружной суд Дублина приговорил к 15-месячному тюремному заключению бывшего футболиста сборной Ирландии Энтони Стоукса, сообщают британские СМИ.

Ему пять лет запрещено водить автотранспорт.

Энтони Стоукс был задержан в январе 2023 года после погони. Пытаясь оторваться от полиции, он вел машину со скоростью 160 км/ч.

В автомобиле был обнаружен кокаин на сумму около 3000 фунтов стерлингов.

Недавно Энтони Стоукс проходил тест на наркотики, и в крови были обнаружены следы кокаина.

Нападающий - воспитанник "Шелбурна".

Он выступал за клубы "Арсенал" (Лондон), "Фалкирк" (Шотландия), "Сандерленд", "Шеффилд Юнайтед". "Кристал Пэлас" (Лондон), "Хайберниан" (Эдинбург), "Селтик" (Глазго) (трехкратный чемпион Шотландии), "Блэкберн Роверс". "Аполлон" (Смирна, Греция), "Трактор Сази" (Тебриз, Иран) и "Адана Демирспор" (Турция).

Энтони Стоукс завершил карьеру в 2019 году.

В 2007-14 году он был игроком сборной Ирландии.