Гандбол. Израильтянки проиграли сборной Исландии
время публикации: 11 апреля 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 14:09
В матчах второго раунда квалификации женского чемпионата мира по гандболу израильтянки дважды проиграли сборной Исландии 27:39 и 21:31.
Обе игры прошли в Рейкьявике.
По требованию полиции зрителей на матчи не допускали. Власти Исландии опасались провокаций во время игр сборной Израиля.
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