Гандбол. Израильтянки проиграли сборной Исландии

В матчах второго раунда квалификации женского чемпионата мира по гандболу израильтянки дважды проиграли сборной Исландии 27:39 и 21:31.

Обе игры прошли в Рейкьявике.

По требованию полиции зрителей на матчи не допускали. Власти Исландии опасались провокаций во время игр сборной Израиля.