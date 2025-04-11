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Достижения Копитара, Хеллебайка и Ланкинена. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 апреля 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 13:40
Гол Анже Копитара
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Даллас" 4:0.

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Хурикейнз 5:4 (буллиты)

Столичная команда гарантировала себе первое место в Восточной конференции. "Вашингтон" в пятый раз становиться победителем Востока. И впервые с 2017 года.

На 19-й минуте "Каролина" вела в счете 2:0.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран пропустил матч из-за болезни.

Даллас Старз - Виннипег Джетс 0:4

Две шайбы забросил Кайл Коннор. Он установил личный рекорд - 94 (40 + 54) очка за сезон.

Коннор Хеллебайк отразил 25 бросков. Его 8-й шутаут в сезоне и 45-я победа в сезоне. Он стал седьмым вратарем в истории НХЛ, одержавшим не менее 45 побед в одном сезоне.

Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 1:4

"Ванкувер" еще накануне потерял шансы выйти в плэй-офф.

Еврейский защитник "Ванкувера" Кунн Хьюз отыграл 24 минуты. Показатель 0.

Кевин Ланкинен отразил 31 бросок и стал третьим голкипером в истории "Кэнакс", одержавшим в дебютном сезоне за команду не менее 25 побед.

Юта - Нешвилл Прэдейчез 3:4 (буллиты)

На 38-й минуте "Юта" вела в счете 2:0.

Лос-Анджелес Кингз - Анахайм Дакс 6:1

По три результативные передачи сделали Адриан Кемпе и Андрей Кузьменко. Два гола забил Кевин Фиала.

Анже Копитар в 14-м сезоне и в третьем подряд забил не менее 20 голов.

Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 2:1

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