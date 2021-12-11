Гол бывшего форварда "Зари". Победный пенальти на последних секундах матча

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Англии "Брентфорд" победил "Уотфорд" 2:1.

"Брентфорд": Фернандес, Хенри (Оньека, 77), Гуд, Янссон, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Баптист, Янельт, Висса (Форсс, 69), Мбеумо

"Уотфорд": Бахманн, Нгакия, Трост-Эконг, Каткарт, Кико Фемения, Клеверли (Жоау Педру, 57), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Озан Туфан, 90+1), Кучо Эрнандес (Сема, 76)

В последнее время "Брентфорд" сумел исправить положение и выбраться в середину турнирной таблицы. "Уотфорд" балансирует на грани зоны вылета, хотя они только вышли из сложного отрезка - пять игр против грандов - "Челси", "Арсенала", "Лестера", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

На 24-й минуте гости подали угловой. Бывший форвард "Зари" Эммануэль Деннис головой отправил мяч в сетку 0:1.

Отыгрались хозяева на 84-й минуте. Навес в штрафную. Форсс головой сбросил мяч во вратарскую. Бывший защитник "Торино" Понтус Янссон ударом головой сравнял счет 1:1. Победный гол был забит на пятой минуте компенсированного времени. Брайан Мбеумо реализовал пенальти 2:1.