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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 07:00

"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги

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"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги

В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Барселона" победила "Реал" 93:80 и стала единоличным лидером.

Жальгирис (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) 51:73

Монако (Франция) - Милан (Италия) 65:71

Панатинаикос (Афины, Греция) - Альба (Берлин, Германия) 82:67

Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 93:80


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