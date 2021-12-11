"Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги
В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Барселона" победила "Реал" 93:80 и стала единоличным лидером.
Жальгирис (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) 51:73
Монако (Франция) - Милан (Италия) 65:71
Панатинаикос (Афины, Греция) - Альба (Берлин, Германия) 82:67
Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 93:80
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// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей
Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей