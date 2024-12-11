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Конный спорт. Израильтянка Эшли Бонд стала победительницей турнира в Калифорнии

Знаменитые спортсмены
Конный спорт
время публикации: 11 декабря 2024 г., 04:56 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 04:56
Конный спорт. Израильтянка Эшли Бонд стала победительницей турнира в Калифорнии
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Победительницей турнира MLSJ CSI5* Coachella Cup Grand Prix стала израильская наездница Эшли Бонд, выступающая на Donatello 141.

Турнир с призовым фондом 1 миллион долларов, проводился в Desert International Horse Park, Термал, Калифорния.

Эшли Бонд - участница Токийской и Парижской олимпиад.

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