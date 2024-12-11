"Бавария" вывела из обращения номер Франца Беккенбауэра, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится, что "Цифра "5" зарезервирована для уникального наследия. Наш клуб просто немыслим без Франца".

Франц Беккенбауэр - один из лучших игроков мирового футбола, один из лучших центральных защитников в истории мирового футбола. Его называют изобретателем амплуа либеро.

"Кайзер Франц" выступал за "Баварию" в 1964-77 годах. В составе мюнхенского клуба он четырехкратный чемпион ФРГ, четырехкратный обладатель Кубка ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков 1967 года, обладатель Межконтинентального кубка 1976 года.

Он дважды становился обладателем Золотого мяча, четыре раза признавался футболистом года в ФРГ, трижды включался в символическую сборную чемпионатов мира, дважды - чемпионатов Европы.