Лига чемпионов. "Реал" победил в Бергамо. Юбилейный гол Мбаппе

В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" в гостях обыграл "Аталанту" (Бкргамо) 3:2.

Как сказал комментатор, справедливым исходом была бы ничья. Статистическое преимущестов у "Аталанты" (55% владения мячом, 20:10 по ударам, 9:6 по точным ударам, 5:2 по угловым).

На 2-й минуте Мбаппе вышел один на один. Вратарь парировал мяч. На 10-й минуте Мбаппе проскочил между двумя защитниками и нанес удар в дальний нижний угол 0:1. Это его 50-й гол в 79 матчах Лиги чемпионов.

На 14-й минуте Мбаппе вышел один на один. Вратарь мяч поймал.

На 18-й минуте едва не отыгрались хозяева. Лукман прострелил. Рюдигер опередил де Кателаре и срезал мяч чуть выше своих ворот.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, де Кателаре реализовал пенальти 1:1.

На 54-й минуте Лукман нанес удар с линии штрафной. Куртуа отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 56-й минуте мяч отскочил от защитника к Винисиусу Жуниору, который пробил в нижний угол 1:2. Через 3 минуты Винисиус Жуниор делает длинный пас вперед. Джуд Беллингем обыграл защитника и нанес точный удар 1:3.

На 65-й минуте Лукман послал мяч в ближний нижний угол 2:3.

На 81-й минуте Самарджич опасно пробил. Несмотря на рикошет, Куртуа парировал мяч. На 86-й минуте он парировал мяч после опасного удара Ретеги.

На четвертой минуте компенсированного времени хозяева ммогли отыграться. Лукман навесил. Ретеги выскочил из-за спин защитников и метров с 3 пробил выше.