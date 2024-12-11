Удачный дебют Даниэля Переца в Лиге чемпионов. "Бавария" разгромила "Шахтер"

В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила донецкий "Шахтер" 5:1.

Ворота немецкого клуба защищал израильский голкипер Даниэль Перец, дебютировавший в матчах основного этапа Лиги чемпионов.

"Бавария" одержала третью победу подряд в матчах Лиги чемпионов и первую волевую победу в турнире за год.

У "Баварии" огромное преимущество (66% владения мячом, 21:12 по ударам, 8:4 по точным ударам, 5:4 по угловым).

На 5-й минуте Кевин вышел один на один и отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.

На 11-й минуте перехват мяча на чужой половине поля и быстрая атака. Конрад Лаймер сильно пробил под перекладину 1:1.

На 44-й минуте могли забить "горняки". Марлон прострелил. Защитники упустили Судакова, но он пробил мимо.

Через минуту "Бавария" забила победный гол. Сане отобрал мяч у Марлона и сделал пас Мусиале. Джамал переправил мяч в центр штрафной. Томас Мюллер забил 1:2.

На 49-й минуте после подачи углового мог забить Бондарь, но не попал в ворота.

На 70-й минуте Олисе реализовал пенальти 1:3.

На 85-й минуте Педриньо пробил издали. Перец парировал мяч.

На 87-й минуте Мусиала получил мяч в штрафной и нанес точный удар метров с 12 1:4.

На 89-й минуте Эгиналдо перехватил мяч и метров с 20 нанес удар "под штангу". Перец в красивом прыжке мяч парировал.

На третьей минуте компенсированного времени Майкл Олисе совершил сольный проход, который завершил ударом в ближний угол 1:5.