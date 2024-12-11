Умер известный украинский футболист и тренер

10 декабря на 63-м году жизни умер известный советский и украинский футболист и украинский тренер Сергей Ралюченко, сообщает официальный сайт клуба "Металлист 1925".

О причине смерти не сообщается.

Полузащитник выступал за команды "Большевик" (Киев). "Нива" (Винница), "Звезда" (Кировоград), СКА (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Металлист" (Харьков), "Сталь" (Мелец, Польша), "Стилон" (Гожув-Велькопольски), "Торпедо" (Запорожье", "Темп" (Шепетовка), "Скала" (Стрый), "Ворскла" (Полтава), "Нефтяник" (Ахтырка).

Сергей Ралюченко работал в харьковских клубах "Металлист" и "Металлист 1925". С дублирующим составом "Металлиста" он становился призером молодежных чемпионатов Украины.