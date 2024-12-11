В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде установлены 4 мировых рекорда

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров).

В первый день турнира были установлены 4 мировых рекорда.

200 метров комплексным стилем. Мужчины

Американец Шейн Кассас установил рекорд Америки (1 минута 49.51 с). На втором месте итальянец Альберто Радзетти, установивший национальный рекорд (1 минута 50.88 секунды). Бронзовую медаль с национальным рекордом завоевал канадец Финлей Нокс, отставший от итальянца на 2 сотых секунды.

Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Мужчины

Американцы установили мировой рекорд 3 минуты 1.66 секунды. При этом Джек Алекси, плывший на первом этапе, установил рекорд Америки на стометровке вольным стилем - 45.05 секунды.

На втором месте итальянцы, на третьем - поляки, установившие национальный рекорд (3 минуты 4.46 секунды).

400 метров вольным стилем. Женщины

Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд - 3 минуты 50.25 секунды.

На втором месте Лани Паллистер, установившая рекорд Океании - 3 минуты 53.73 секунды.

Бронзовую медаль завоевала канадка Мэри-Софи Харви.

200 метров комплексным стилем. Женщины

Американка Кэйт Дуглас установила мировой рекорд - 2 минуты 1.63 секунд. На втором месте американка Алекс Уолш.

Третье место заняла британка Эбби Вуд, установившая национальный рекорд - 2 минуты 2.75 секунды.

Занявшая шестое место южноафриканка Ребекка Медер, установила рекорд Африки - 2 минуты 5.61 секунды.

Эстафета 4 по 100 вольным стилем. Женщины

Американки установили мировой рекорд - 3 минуты 25.01 секунды. Серебряные медали у австралиек, бронзовые - у канадок.