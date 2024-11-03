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Плавание. Леон Маршан побил мировой рекорд

время публикации: 03 ноября 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 14:01
Плавание. Леон Маршан побил мировой рекорд
AP Photo/Natacha Pisarenko

На этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре, француз Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным стилем на короткой воде (бассейн 25 м).

Его результат 1 минута 48.88 секунды.

Предыдущий рекорд в 2012 году на чемпионате мира установил американец Райан Лохте - 1 минута 49.63 секунды.

Леон Маршан - четырехкратный чемпион Парижской олимпиады, пятикратный чемпион мира.

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