Кэти Ледеки стала самой титулованной олимпийской пловчихой

Легендарная американка Кэти Ледеки стала самой титулованной в истории олимпийской пловчихой.

Накануне она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и стала девятикратной олимпийской чемпионкой. Восемь раз олимпийской чемпионкой в плавании становилась американка Дженни Томпсон.

Кэти Ледеки - двукратная чемпионка Парижской олимпиады.

Всего она завоевала 14 олимпийских медалей.