Кэти Ледеки стала самой титулованной олимпийской пловчихой
время публикации: 04 августа 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 11:24
Легендарная американка Кэти Ледеки стала самой титулованной в истории олимпийской пловчихой.
Накануне она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и стала девятикратной олимпийской чемпионкой. Восемь раз олимпийской чемпионкой в плавании становилась американка Дженни Томпсон.
Кэти Ледеки - двукратная чемпионка Парижской олимпиады.
Всего она завоевала 14 олимпийских медалей.
Ссылки по теме