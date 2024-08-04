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Спорт

Кэти Ледеки стала самой титулованной олимпийской пловчихой

время публикации: 04 августа 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 11:24
Кэти Ледеки стала самой титулованной олимпийской пловчихой
AP Photo/Brynn Anderson

Легендарная американка Кэти Ледеки стала самой титулованной в истории олимпийской пловчихой.

Накануне она победила в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и стала девятикратной олимпийской чемпионкой. Восемь раз олимпийской чемпионкой в плавании становилась американка Дженни Томпсон.

Кэти Ледеки - двукратная чемпионка Парижской олимпиады.

Всего она завоевала 14 олимпийских медалей.

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