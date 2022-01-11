СМИ: Джоковичу в Австралии грозит уголовное преследование за предоставление ложной информации

Австралийское издание The Age пишет, что знаменитый теннисист Новак Джокович пока еще не получил разрешения властей Австралии на въезд в страну, более того, против него начато новое расследование.

Решение по визе зависит от министра иммиграции Алекса Хоука, хотя Джокович и выиграл накануне судебный процесс: федеральный окружной суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию на решение аннулировать его австралийскую визу.

Теперь, по данным The Age, Джоковича уличили в предоставлении ложной информации при въезде в Австралию 6 января. Заполняя соответствующую декларацию, он указал, что за 14 дней до визита в Австралию не посещал другие страны. Однако выяснилось, что в этот период он летал из Сербии в Испанию. Джокович подчеркивает, что декларацию заполнял не он лично, а местная федерация Tennis Australia.

Если будет признано, что Джокович сознательно солгал при заполнении декларации, ему грозит уголовное преследование по статье, предусматривающей максимальное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе Новак Джокович прилетел в Мельбурн, но его поместили в карантинный отель, так как у него не было справки о вакцинации против коронавируса. Адвокаты Джоковича представили документы, согласно которым недавно он перенес коронавирус, а значит считается переболевшим и выздоровевшим, что позволяет ему въехать в Австралию.

34-летний Новак Джокович в настоящее время является лидером международного рейтинга. Он 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, в том числе девять раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии (включая 2021 год).