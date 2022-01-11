Сборная Габона победила без заболевшего Обамеянга

В матче первого тура Кубка Африканских наций, который проходит в Камеруне, сборная Габона обыграла команду Коморских островов 1:0.

Сборная Габона играла без своей главной звезды - бывшего капитана "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Победный гол на 16-й минуте забил бывший форвард "Бордо" Аарон Бупендза (Аль-Араби, Доха, Катар). Он нанес удар с острого угла. Мяч ударился в дальнюю штангу и оказался в сетке.

Во втором тайме сборная Коморских островов, в которой активностью выделялся форвард "Црвены Звезды" Эль Фарду Бен Набуан, много атаковала, но отыграться не смогла. В одном эпизоде островитяне долго требовали у судьи назначения пенальти, но арбитр не согласился.