"Барселона" выставила на аукцион шкафчик Лионеля Месси

"Барселона" выставила на продажу шкафчик Лионеля Месси из раздевалки на "Камп Ноу". Стартовая цена 350 тысяч евро.

Официальный сайт каталонского клуба сообщает, что несколько предметов со стадиона "Камп Ноу" выставлены на торги в аукционном доме Goldin.

Торги пройдут с 23 января по 12 февраля.

В числе лотов шкафчики игроков, угловые флажки, фрагменты газона, эмблемы клуба.