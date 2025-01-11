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Спорт

Чемпионат Франции. "Монако" теряет очки. "Лилль" повторил клубный рекорд

Футбол
время публикации: 11 января 2025 г., 06:40 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:40
Чемпионат Франции. "Монако" теряет очки. "Лилль" повторил клубный рекорд
AP Photo/Aurelien Morissard

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Франции. "Монако" не смог обыграть "Нант" 2:2 и подняться на второе место.

Нант - Монако 2:2

"Монако" не смог победить в третьем матче подряд. Отставание от лидирующего ПСЖ - 9 очков.

На 52-й минуте "Нант" вел в счете 2:0.

Осер - Лилль 0:0

"Лилль" не проиграл в 19-м матче подряд и повторил клубный рекорд, установленный в 1973-74 годах.

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