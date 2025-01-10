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Тель-авивский "Маккаби" пытается заполучить Гая Меламеда

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 10 января 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 09:23
Тель-авивский "Маккаби" пытается заполучить Гая Меламеда
AP Photo/Altaf Qadri

Тель-авивский "Маккаби" хочет заполучить одного из лучших бомбардиров Лиги Аль Гая Меламеда.

32-летний нападающий в 17 матчах чемпионата Израиля за хайфский "Аполэль" забил 17 голов. "Акулы" занимают пятое место во многом благодаря его бомбардирским подвигам.

"Апоэль" отклонил первое предложение "Маккаби".

По данным One, "Маккаби" сделал новое улучшенное предложение. "Желтые" предлагают Гаю Меламеду двухлетний контракт с лета 2025 года.

"Игрок, забивающий так много, заслуживает места в лучших командах Израиля", - цитирует сайт представителя "Маккаби".

В услугах Гая Меламеда заинтересован хайфский "Маккаби".

Отметим, что последние три сезона - лучшие в карьере нападающего. В позапрошлом сезоне в 29 играх за "Бней Сахнин" он забил 12 голов. В прошлом - в 32 играх за хайфский "Апоэль" - 17.

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