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Самый высокооплачиваемый футболист 2024 года Криштиану Роналду

Футбол
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время публикации: 10 января 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 12:00
Самый высокооплачиваемый футболист 2024 года Криштиану Роналду
AP Photo/Luis Vieira

Издание Foot Mercato опубликовало список футболистов с самыми высокими зарплатами в 2024 году.

Самый высокооплачиваемый футболист года - Криштиану Роналду (Аль-Наср, Саудовская Аравия) - 263 миллиона евро.

На втором месте Лионель Месси (Интер Майами) 124 миллиона.

На третьем месте Неймар (Аль-Хиляль), пропустивший большую часть сезона из-за травм - 101 миллион евро.

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