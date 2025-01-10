Самый высокооплачиваемый футболист 2024 года Криштиану Роналду
время публикации: 10 января 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 12:00
Издание Foot Mercato опубликовало список футболистов с самыми высокими зарплатами в 2024 году.
Самый высокооплачиваемый футболист года - Криштиану Роналду (Аль-Наср, Саудовская Аравия) - 263 миллиона евро.
На втором месте Лионель Месси (Интер Майами) 124 миллиона.
На третьем месте Неймар (Аль-Хиляль), пропустивший большую часть сезона из-за травм - 101 миллион евро.
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