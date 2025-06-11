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Сборные Бразилии и Эквадора вышли в финальную часть чемпионата мира

Футбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 09:37
Сборные Бразилии и Эквадора вышли в финальную часть чемпионата мира
AP Photo/Andre Penner

Сборные Аргентины, Бразилии и Эквадора завоевали право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Аргентинцы гарантировали себе первое место за три тура до финиша.

Бразильцы и эквадорцы вышли в финальную часть турнира за два тура до финиша отборочного этапа.

Уругвай - Венесуэла 2:0

Аргентина - Колумбия 1:1

На 70-й минуте при счете 0:1 аргентинцы остались в меньшинстве.

На 81-й минуте Тиаго Альмада (Лион) сравнял счет.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Бразилия - Парагвай 1:0

Бразильцы одержали первую победу под руководством Карло Анчелотти.

Победный гол на 44-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Перу - Эквадор 0:0

Сборная Эквадора в пятый раз сыграет вв финальной части чемпионата мира.

Боливия - Чили 2:0

Боливийцы ведут борьбу за 7-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

Чилийцы потеряли даже математические шансы побороться за 7-е место.

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