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Спорт

Лучано Спаллетти уволен с поста главного тренера сборной Италии

Футбол
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 18:54
Лучано Спаллетти уволен с поста главного тренера сборной Италии
AP Photo/Martin Meissner

После поражения от норвежцев 0:3 с поста главного тренера сборной Италии был уволен Лучано Спаллетти, сообщают итальянские СМИ.

По сообщение сайта Итальянской федерации футбола завтра сборная Италии проведет последнюю игру под руководством Спаллетти - против сборной Молдовы.

Он тренировал сборную Италии с 2023 года.

В качестве возможных преемников СМИ называют Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.

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