Лучано Спаллетти уволен с поста главного тренера сборной Италии
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 18:54
После поражения от норвежцев 0:3 с поста главного тренера сборной Италии был уволен Лучано Спаллетти, сообщают итальянские СМИ.
По сообщение сайта Итальянской федерации футбола завтра сборная Италии проведет последнюю игру под руководством Спаллетти - против сборной Молдовы.
Он тренировал сборную Италии с 2023 года.
В качестве возможных преемников СМИ называют Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.
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