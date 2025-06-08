Лучано Спаллетти уволен с поста главного тренера сборной Италии

После поражения от норвежцев 0:3 с поста главного тренера сборной Италии был уволен Лучано Спаллетти, сообщают итальянские СМИ.

По сообщение сайта Итальянской федерации футбола завтра сборная Италии проведет последнюю игру под руководством Спаллетти - против сборной Молдовы.

Он тренировал сборную Италии с 2023 года.

В качестве возможных преемников СМИ называют Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.