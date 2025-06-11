Известный футболист погиб, упав с балкона
время публикации: 11 июня 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 08:53
Известный словацкий футболист Марек Кошут погиб, упав с балкона, соощают словацкие СМИ.
36-летний спортсмен умер на месте от полученных травм.
Нападающий выступал за словацкие команды "Нитра". "Нове Замки", "Слован" (Дусло Саля).
В последние годы он выступал за "Галанту", клуб Третьей лиги.
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