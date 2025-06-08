Лига наций. В матче за третье место французы победили немцев

В матче за третье место Лиги наций, который состоялся в Штутгарте, французы победили немцев 2:0.

Немцы владели значительным преимуществом (56% владения мячом, 20:15 по ударам). Но точнее били гости 8:6, они же чаще подавали угловые 9:6.

Хозяева мощно начали матч и в первые 7 минут создали 3 голевых момента. На 2-й минуте Вольтемаде вышел один на один и пробил прямо во вратаря. На 5-й минуте Фюллькруг пробил мимо вратаря. Лука Динь вынес мяч с линии ворот. На 7-й минуте мог забить Адейеми. Но пробил точно во вратаря.

На 31-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Франции. Но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

На 37-й минуте немцы едва не открыли счет. Мяч после удара Вирца попал в штангу.

На 43-й минуте Меньян выручил гостей после удара Вольтемаде головой.

На 45-й минуте счет был открыт. Чуамени навесил. Килиан Мбаппе с линии вратарской нанес удар в дальний угол 0:1.

На 53-й минуте Ундав сравнял счет. Гол не засчитан. Нарушение правил в атаке. Фюллькруг с нарушением отобрал мяч у защитника.

На 59-й минуте гости едва не удвоили преимущество. Мяч после удара Тюрама попал в штангу. На 70-й минуте тер Штеген парировал мяч после опасного удара Тюрама. На 79-й минуте Мбаппе нанес удар в падении. Вратарь мяч отразил.

На 84-й минуте Мбаппе с центра поля вышел один на один и сделал передачу. Майкл Олисе отправил мяч в пустые ворота 0:2.