x
08 июня 2025
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 10:15
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юбилейный гол Гарри Кейна стал победным

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 июня 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 09:38
Юбилейный гол Гарри Кейна стал победным
AP Photo/Joan Monfort

В отборочном матче чемпионата мира по футболу англичане неожиданно скромно обыграли сборную Андорры 1:0.

Голкипер хозяев Икер Альварес (Вильярреал) совершил 9 сэйвов.

Победный гол был забит на 50-й минуте. Мадуэке прострелил. Гарри Кейн забил. Причем вратарь сумел парировать первый удар форварда, Гарри добил мяч в сетку.

Это 450-й гол Гарри Кейна. 280 голов он забил за "Тоттенхэм", 82 - за "Баварию", 72 - за сборную Англии, 9 - за "Миллуолл", 5 - за "Лейтон Ориент", 2 - за "Лестер".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2025

Гол бывшего форварда "Маккаби" и "Бейтара". Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2025

Сербы сыграли вничью с албанцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

Минимальные победы боснийцев и англичан. Литовцы не справились со сборной Мальты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

Эстонская полиция хотела допросить израильского футболиста за прославление России