Юбилейный гол Гарри Кейна стал победным

В отборочном матче чемпионата мира по футболу англичане неожиданно скромно обыграли сборную Андорры 1:0.

Голкипер хозяев Икер Альварес (Вильярреал) совершил 9 сэйвов.

Победный гол был забит на 50-й минуте. Мадуэке прострелил. Гарри Кейн забил. Причем вратарь сумел парировать первый удар форварда, Гарри добил мяч в сетку.

Это 450-й гол Гарри Кейна. 280 голов он забил за "Тоттенхэм", 82 - за "Баварию", 72 - за сборную Англии, 9 - за "Миллуолл", 5 - за "Лейтон Ориент", 2 - за "Лестер".