Тхэквондо. Израильтяне завоевали 7 медалей в Люксембурге

Израильтяне удачно выступили в Люксембурге, где проходил турнир Luxembourg Taekwondo Open 2025.

Том Пашковский стал победителем в весовой категории до 54 кг.

Ривка Баеч стала победительницей в весовой категории до 46 кг.

Александра Дан (весовая категория до 49 кг) завоевала бронзовую медаль.

Эвиатар Рочвальд (весовая категория до 63 кг) завоевал бронзовую медаль турнира юниоров.

Анна Нисневич (весовая категория до 59 кг) завоевала серебряную медаль турнира юниоров.

Рони Абрахами стала победительницей юниорского турнира в весовой категории до 63 кг.

Липаз Хаджама победила в юниорском турнире в весовой категории до 68 кг.