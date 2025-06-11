x
11 июня 2025
|
последняя новость: 11:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июня 2025
|
11 июня 2025
|
последняя новость: 11:49
11 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Тхэквондо. Израильтяне завоевали 7 медалей в Люксембурге

Смешанные единоборства
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 10:27
Тхэквондо. Израильтяне завоевали 7 медалей в Люксембурге
AP Photo/Andrew Medichini

Израильтяне удачно выступили в Люксембурге, где проходил турнир Luxembourg Taekwondo Open 2025.

Том Пашковский стал победителем в весовой категории до 54 кг.

Ривка Баеч стала победительницей в весовой категории до 46 кг.

Александра Дан (весовая категория до 49 кг) завоевала бронзовую медаль.

Эвиатар Рочвальд (весовая категория до 63 кг) завоевал бронзовую медаль турнира юниоров.

Анна Нисневич (весовая категория до 59 кг) завоевала серебряную медаль турнира юниоров.

Рони Абрахами стала победительницей юниорского турнира в весовой категории до 63 кг.

Липаз Хаджама победила в юниорском турнире в весовой категории до 68 кг.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2008

Таэквондо: Бат-Эль Гатерер завоевала олимпийскую путевку
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Список чемпионов Израиля по тхэквондо 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025

Тхэквондо. Израильтянин стал победителем турнира в Нидерландах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024

Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 25 медалей