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Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 25 медалей

время публикации: 03 ноября 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 11:00
Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 25 медалей
AP Photo/Jeff Chiu

В Ираклионе, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу.

Чемпионат проводился в трех возрастных категориях: до 16, до 18 лет и до 21 года.

Израильские спортсмены завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 15 бронзовых медалей.

В медальном зачете уверенно победила сборная Казахстана. На втором месте команда ОАЭ. На третьем - украинцы.

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