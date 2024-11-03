Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 25 медалей

В Ираклионе, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу.

Чемпионат проводился в трех возрастных категориях: до 16, до 18 лет и до 21 года.

Израильские спортсмены завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 15 бронзовых медалей.

В медальном зачете уверенно победила сборная Казахстана. На втором месте команда ОАЭ. На третьем - украинцы.