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Спорт

Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Чехии

Волейбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 10:01
Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Чехии
AP Photo/Bruna Prado

После двух туров в Золотой европейской волейбольной лиге лидируют сборные Финляндии, Румынии, Греции и Израиля.

Эти команды одержали по две победы.

Израильтяне во втором туре обыграли сборную Чехии 3:1 (25:27, 25:23, 25:19, 25:22).

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