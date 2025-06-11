Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Чехии

После двух туров в Золотой европейской волейбольной лиге лидируют сборные Финляндии, Румынии, Греции и Израиля.

Эти команды одержали по две победы.

Израильтяне во втором туре обыграли сборную Чехии 3:1 (25:27, 25:23, 25:19, 25:22).